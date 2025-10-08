В Низаминском районе Баку полиция провела профилактическое мероприятие для пешеходов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Акция была организована сотрудниками Отдела дорожной полиции Низаминского районного управления на проспекте Гара Гараева и прилегающих улицах.

Пешеходам, переходящим дорогу в неположенных местах, сделали предупреждения и продемонстрировали реальные кадры ДТП, в которых погибали люди. Правоохранители напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Полицейские подчеркнули, что единственный способ избежать трагедий — использовать подземные и наземные переходы, строго соблюдая установленные правила.

Профилактические мероприятия по безопасности пешеходов продолжаются во всех районах столицы.

