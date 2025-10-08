Приморский национальный парк удостоен престижной международной награды Green Flag Award.

Награда является одной из самых авторитетных систем оценки управления парками в мире и оценивает показатели по многочисленным критериям, таким как сохранение зеленых насаждений, чистота и безопасность, состояние инфраструктуры, инклюзивность и пр.

Программа Green Flag Award — это международная система экологической оценки, основанная в 1996 году и в настоящее время применяемая в более чем 20 странах.

Кандидатура Приморского национального парка на Green Flag Award была рассмотрена в рамках международного процесса оценки, состоящего из нескольких этапов. Было проведено детальное мониторинговое и оценочное исследование непосредственно на территории Национального парка по почти 30 критериям.