Азербайджанские учёные и фермеры добились рекордного повышения урожайности хлопка в рамках международного проекта, реализуемого Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Благодаря применению ядерных и смежных технологий, а также методам климатически оптимизированного сельского хозяйства (КОСХ), урожайность хлопка в пилотных хозяйствах выросла более чем в два раза — с 3 до 8 тонн с гектара. Ключевую роль в этом сыграли внедрение нового сорта Cotton Super и точное управление питательными веществами и водными ресурсами.

Пилотный проект стартовал в 2021 году и включал обучение азербайджанских специалистов современным агротехнологиям, проведение полевых испытаний и адаптацию КОСХ к местным условиям. В 2022 году начался второй этап — совершенствование системы удобрения и водного управления с учетом уязвимости азербайджанских земель к изменению климата и деградации почв.

Согласно данным ФАО/МАГАТЭ, с 1991 года среднегодовая температура в Азербайджане повысилась на 0,4 °C, а количество осадков сократилось. Всё чаще происходят наводнения, засухи и периоды экстремальной жары, что делает устойчивое сельское хозяйство критически важным.

«Применение усовершенствованных методов внесения питательных веществ и управления ресурсами, наряду с новым сортом хлопка, позволило улучшить урожайность, качество продукции и доходы фермеров», — отметил фермер Сахават Маммадов, участвующий в проекте.

Один из ключевых компонентов — использование стабильного изотопа азота-15 (N-15), который помогает точно определить потребности растений в удобрениях и снизить экологическую нагрузку. По словам специалиста МАГАТЭ Мохаммада Замана, грамотно подобранные дозировки и методы удобрения позволяют повысить эффективность производства и одновременно защитить почву и воду.

«Хлопок в Азербайджане особенно уязвим к изменениям климата. Применение изотопных технологий и КОСХ делает отрасль более устойчивой и конкурентоспособной», — пояснил Заман.

Проект уже продемонстрировал впечатляющие результаты. По оценкам экспертов, если хотя бы 10% хлопковых плантаций (из 105 тысяч гектаров) будут переведены на методы КОСХ, объём производства хлопка может вырасти до 84 тысяч тонн — на 166% больше, чем при традиционном подходе.