В немецком Висбадене пожарные за один день четыре раза реагировали на сигналы о якобы утечке газа. Однако причиной тревог оказался экзотический фрукт дуриан, известный своим резким ароматом, сообщает World of Buzz.

Первый вызов поступил утром: посетители торгового центра пожаловались на «газовый запах». Прибывшие пожарные не обнаружили утечки, но через несколько часов поступил новый вызов — запах распространился по всему зданию.

В итоге выяснилось, что источником паники стали дурианы, выставленные в азиатском супермаркете. Система вентиляции разнесла их запах по этажам, вызвав панику у покупателей.

Позже в тот же день экстренные службы вызвали еще раз — в жилой дом. Оказалось, один из соседей принес домой тот же фрукт.

В пожарной службе признались: «Такого количества ложных тревог из-за одного фрукта мы еще не видели».