Саммит Организации тюркских государств (ОТГ), проходящий под председательством Азербайджана, способствует укреплению единства, стабильности и общего будущего тюркского мира.

Об этом заявил председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым в публикации в соцсети X после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

Йылдырым отметил, что братство и единство тюркских государств являются движущей силой для регионального и глобального развития.

Он также выразил благодарность азербайджанскому лидеру за тёплый приём и гостеприимство.