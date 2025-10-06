Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Габале председателя Совета старейшин Организации тюркоязычных государств (ОТГ) Бинали Йылдырыма.

Гость выразил признательность Ильхаму Алиеву за поддержку деятельности Организации тюркоязычных государств и подчеркнул, что Совет старейшин Организации и впредь будет вносить вклад в процесс развития сотрудничества между тюркоязычными государствами.

На встрече была затронута тема значимости XII Саммита Совета глав государств Организации тюркоязычных государств и выражена уверенность в том, что этот саммит, как и другие международные мероприятия, организуемые в нашей стране, пройдут на высоком уровне.

В ходе беседы было отмечено, что братские и стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией еще больше расширились во всех сферах.