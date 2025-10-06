Сотрудники Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) совместно с Главным управлением дорожной полиции провели рейд против нелегальных перевозчиков на трассе Баку–Сумгайыт.

Как сообщили в AYNA, в последние дни на подъездах к столице, особенно в направлении Хырдалана, Масазыра, Мушфигабада и Сарая, участились случаи незаконных пассажирских перевозок.

В ходе проверки выявлено 18 автомобилей, водители которых осуществляли перевозки без соответствующих разрешений. В их отношении составлены административные протоколы по статье 322 Кодекса об административных проступках.

В агентстве напомнили, что для легальной работы на маршрутах необходимо получить разрешение и карточку допуска, которые AYNA выдает бесплатно сроком до семи лет.