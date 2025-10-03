Хакерская группа Red Wolf планирует масштабные DDoS-атаки в 2025 году, в числе потенциальных целей — Азербайджан, сообщает Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

По данным портала TechOwlShield, группа ранее проводила атаки на страны НАТО и другие государства, включая Францию, Израиль, Индию и ОАЭ. Основная цель Red Wolf — блокировка онлайн-сервисов госучреждений, финансовых организаций и критической инфраструктуры, а также распространение политических и идеологических посланий.