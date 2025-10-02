Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Италией развиваются в плоскости всеобъемлющего стратегического партнерства, в этом контексте был отмечен состоявшийся несколько дней назад успешный официальный визит президента Италии в Азербайджан, в рамках которого в Баку открылись первые учебные корпуса Итало-Азербайджанского университета.

В ходе беседы было затронуто успешное сотрудничество между Азербайджаном и Италией в энергетической сфере, подчеркнут вклад нашей страны в обеспечение энергетической безопасности Италии. Было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между нашими странами в инвестиционной, культурной, гуманитарной и других областях.