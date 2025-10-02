Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (CAERC) представил сентябрьский выпуск «Экспортного обзора». Согласно данным, за январь–август 2025 года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,4 млрд долларов США.

Особенно высокими темпами рос экспорт продовольственных товаров — на 22,9%, достигнув 774,2 млн долларов. По отдельным товарным группам наибольший рост показали сахар (+58,2%), фрукты и овощи (+32,2%), продукция химической промышленности (+24,3%), хлопчатобумажная пряжа (+16,3%), чай (+2,1%), чёрные металлы и изделия из них (+0,2%).

Экспорт аграрной продукции увеличился на 28,2%, составив 614,4 млн долларов, а агропромышленной — на 4,7% (209,5 млн долларов). Совокупный экспорт аграрных и агропромышленных товаров достиг 823,9 млн долларов (+21,3%).

По итогам восьми месяцев 2025 года Россия остаётся главным рынком для азербайджанского ненефтяного экспорта. В эту страну поставлено продукции на 814,1 млн долларов США. Для сравнения: в Турцию экспортировано товаров на 394,5 млн долларов, в Швейцарию — на 220,2 млн, в Грузию — на 216,4 млн, на Украину — на 131,8 млн долларов. Только в августе 2025 года поставки азербайджанских товаров в Россию составили 97,4 млн долларов, что значительно превышает показатели других направлений: Турции (54,8 млн), Швейцарии (33,6 млн), Грузии (32,9 млн) и Украины (21,9 млн долларов).

Россия закрепила позиции крупнейшего импортёра несырьевой азербайджанской продукции, демонстрируя устойчивый рост товарооборота в аграрном и промышленном сегментах.