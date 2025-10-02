Американская корпорация Boeing начала разработку нового узкофюзеляжного самолета, который в перспективе должен заменить 737 MAX. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Компания надеется таким образом восстановить позиции на рынке после кризиса, вызванного проблемами с безопасностью её лайнеров. По информации издания, в 2025 году глава Boeing Келли Ортберг обсуждал с представителями Rolls-Royce Holdings в Великобритании возможности сотрудничества по двигателю для нового самолета.

Позже компания назначила нового руководителя разработки гражданских воздушных судов, который займётся проектом лайнера нового поколения. По данным WSJ, Boeing уже проектирует кабину экипажа, однако программа пока находится на ранней стадии.

В самой корпорации отмечают, что главная цель — восстановление бизнеса, выполнение существующих заказов и сертификация ранее представленных моделей.