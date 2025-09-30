Неизвестные обстреляли военно-транспортный самолёт Бундесвера C-130, когда тот взлетал с аэродрома в Целле (Нижняя Саксония), сообщает журнал Der Spiegel.

Инцидент произошёл 26 сентября. Пилоты самолёта заметили вспышку и громкий хлопок, однако воздушное судно не пострадало. Они незамедлительно уведомили диспетчеров аэродрома.

Как отметили источники в Вооружённых силах ФРГ, подобные случаи крайне редки. На место происшествия прибыли военные и полиция, однако подозреваемых найти не удалось. Территорию проверили на наличие взрывчатых веществ — ничего опасного не обнаружено.

Расследование ведут Бундесвер и полиция.