НАТО рассматривает возможность более жёстких действий против российских самолётов и дронов, нарушающих воздушное пространство альянса. Об этом сообщает The Times.

В последние недели фиксировались инциденты в Польше, Румынии, Эстонии и других странах. В Балтийский регион уже направлен фрегат ПВО и разведывательные системы.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил преобразовать миссию воздушного патрулирования в полноценную операцию воздушной обороны. Это означало бы размещение дополнительных систем ПВО и снижение порога применения силы.

Президент США Дональд Трамп призвал союзников сбивать самолёты-нарушители, а генсек НАТО Марк Рютте поддержал эту позицию. При этом часть членов альянса опасается чрезмерной эскалации.

Особое беспокойство вызвал случай 10 сентября, когда около двадцати российских дронов вторглись в Польшу и направлялись к авиабазе Ласк с американскими F-35.