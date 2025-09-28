Самолёт Turkish Airlines, выполнявший рейс Ашхабад – Стамбул, запросил вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани.

Воздушное судно Airbus A321 благополучно приземлилось в Бакинском аэропорту в 08:30 по местному времени. Пассажиру была немедленно оказана неотложная медицинская помощь, его состояние находится под контролем специалистов.

Международный аэропорт Гейдар Алиев действует в полном соответствии с международными стандартами авиационной безопасности и оперативного реагирования, обеспечивая надёжную поддержку авиакомпаниям и пассажирам в любых нештатных ситуациях.