Турция направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения, способный фиксировать низколетящие беспилотники и другие воздушные цели, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По их данным, самолет прибыл в воздушное пространство Литвы 22 сентября и завершит миссию 25 сентября. Отправка воздушного судна рассматривается как жест солидарности Анкары с союзниками по НАТО.

Ранее, 10 сентября, Польша заявила о нарушении своего воздушного пространства беспилотниками, часть из которых была сбита. Варшава утверждает, что дроны принадлежали России. В Минобороны РФ заявили, что целей на территории Польши в ходе ударов по Украине не планировалось.