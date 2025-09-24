Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение всего календарного года.

Документ, внесённый 22 июля 2025 года Андреем Картаполовым и Андреем Красовым, предусматривает проведение медосмотра, психологического отбора и заседаний призывной комиссии на протяжении всего года.

Фактическая отправка призывников будет дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для отдельных категорий граждан установлены особые сроки: сельские жители — с 15 октября по 31 декабря, педагоги — с 1 мая по 15 июля, северяне — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.