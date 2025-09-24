В Наримановском районе Баку на пересечении проспектов Зии Буниятова и Азадлыг грузовой автомобиль из-за поломки остановился на проезжей части. Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Проблема возникла на мосту, где грузовик заблокировал одну из двух полос движения, создавая аварийную ситуацию для других транспортных средств. В связи с этим движение транспорта ограничено в направлении станции метро «Кёроглу».

Сотрудники дорожной полиции регулируют движение на месте инцидента и обеспечивают эвакуацию неисправного автомобиля с проезжей части.