В Валуйках Белгородской области произошла атака украинских беспилотных летательных аппаратов, в результате которой загорелась железнодорожная подстанция, сообщает телеграм-канал «Пепел-Белгород». Пожарные продолжают работы по тушению огня.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт атаки на город четырьмя украинскими дронами. По его данным, на трех улицах города возникли «незначительные очаги возгорания сухой травы», а также загорелась кровля частного дома. Эти возгорания уже ликвидированы, кроме одной улицы, где пожарные продолжают тушение.