НАТО пригрозило России военным ответом в случае новых провокаций.

Поводом стало вторжение трёх российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Самолёты НАТО были подняты для перехвата. В альянсе подчеркнули, что подобные действия Москвы — часть «безответственного поведения», и заявили о готовности применить все необходимые меры в рамках статьи 5.

Также отмечается, что нарушения воздушного пространства фиксировали Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния. Поддержка Украины при этом останется неизменной.