В рамках визита в нашу страну делегация под руководством министра национального образования Турции Юсуфа Текина вместе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Эмруллаевым побывала в освобождённых от оккупации регионах Азербайджана.

Делегация посетила средние школы №1 в Шуше, №1 им. Мирзы Улугбека в Физули и №1 в Агдаме, где ознакомилась с современной образовательной инфраструктурой, созданной в этих учебных заведениях.

Юсуф Текин высоко оценил быстрое восстановление и реконструкцию региона, подчеркнув важность развития современной образовательной инфраструктуры в рамках этих процессов. Он отметил, что созданные в школах Шуши, Физули и Агдама современные условия способствуют получению учащимися высоких знаний и навыков, что обеспечивает будущее поколение Азербайджана.

Эмин Амруллаев и Юсуф Текин подписали в Карабахском университете протокол о сотрудничестве в сфере образования.