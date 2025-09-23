Венгерский университет сельского хозяйства и наук о жизни заинтересован в открытии филиала в Азербайджане. Об этом заявил министр сельского хозяйства Маджнун Мамедов на полях I Азербайджанского Международного Инвестиционного форума, сообщает Minval.

Он отметил, что еще одной ключевой сферой для развития сельского хозяйства являются образование, научные исследования и разработки. В этой области предпринимаются поиски инновационных решений для различных культур и решений проблем, вызванных изменением климата. Эти усилия направлены на повышение урожайности и улучшение производительности сельского хозяйства из года в год.