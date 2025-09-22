В Азербайджане 22 сентября в 22:19 по местному времени наступило осеннее равноденствие, ознаменовавшее начало осеннего сезона.

Как сообщили на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, в это время день и ночь уравниваются, а Солнце восходит на востоке и заходит на западе.

Солнце перемещается по эклиптике, пересекает экватор и переходит из Северного полушария в Южное. С этого момента в Северном полушарии начинается осень, а в Южном — весна.

Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней, 20 часов, 43 минуты и 45 секунд.