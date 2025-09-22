Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Москву. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, работают силы ПВО.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал он в тг-канале.

При этом жители Москвы и Подмосковья сообщили о серии громких звуков, похожих на взрывы.

По словам очевидцев, хлопки были слышны в Одинцовском районе, Нахабино, Зеленограде, а также в столичных районах Коньково, Кузьминки, Чертаново и центре города. Некоторые утверждают, что зафиксировали не менее десяти таких звуков.

Как пишут российские СМИ, небо над Москвой полностью закрыто, введён план «Ковер», в аэропортах массово задерживаются рейсы. По данным Flightradar, часть рейсов на Москву разворачиваются.