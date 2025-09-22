В Азербайджане обновлены генеральные планы для 65 из 79 городов, еще 10 планов находятся на стадии утверждения, сообщил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку, передает Report.

По его словам, работы проводятся с участием экспертов с международным опытом и соответствуют лучшим мировым практикам.

Гулиев отметил, что генеральные планы играют ключевую роль в инвестиционных решениях, снижают неопределенность, минимизируют риски и интегрируют приоритеты государства:

«С 2018 года применяется комплексный подход к пространственному развитию, начата систематическая разработка и реализация генеральных планов. Все города и поселки управляются 20-летними планами, которые регулярно обновляются, чтобы адаптироваться к меняющимся требованиям, новым трендам и приоритетам политики».