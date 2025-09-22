Капитан самолета авиакомпании Ajet, выполнявшего регулярный рейс Анкара–Баку, передал в соответствующие службы Международного аэропорта Гейдара Алиева сигнал тревоги.

Борт благополучно приземлился в Баку в 15:55 по местному времени. В соответствии с международными протоколами безопасности были оперативно выполнены все необходимые процедуры.

Проверка показала, что тревога оказалась ложной, и никакой угрозы зафиксировано не было. Инцидент не повлиял на работу аэропорта: все рейсы выполняются по расписанию.