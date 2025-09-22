В рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума при участии заместителя премьер-министра Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда Хасана Аль Сувейди подписано соглашение о сотрудничестве с председателем Modon Holding Кассемом Аль Зааби по развитию концепции «Город в городе».

Об этом написал в соцсети Х министр экономики Микаил Джаббаров.

«Согласно соглашению, которое предусматривает инвестиции в размере нескольких миллиардов долларов, вокруг озера Беюкшор будет создана современная прибрежная зона, включающая объекты здравоохранения, торговли, образования и гостиничного хозяйства», — отметил министр.