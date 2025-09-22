В селе Юхары Яглывенд Физулинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

По информации Report, на магистрали столкнулись автомобили Kia и Mercedes. Травмы различной степени тяжести получили: жительница села Бала Бахманли Ниязова Кюбра Орудж гызы, житель села Боюк Бахманли Мирзаев Джавид Кёроглу оглу, жители села Первый Шахсевен Бейляганского района — Амирзаде Фарид Фахри оглу и Ибрагимов Физули Садраддин оглу.

Все пострадавшие были доставлены в Физулинскую районную центральную больницу. По факту аварии проводится расследование.