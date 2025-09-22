В столице Хорватии Загребе завершился чемпионат мира по борьбе.

Согласно информации Федерации борьбы Азербайджана, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавшая на соревновании 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, финишировала второй в командном зачёте турнира, набрав 89 очков. Первое место заняла сборная Ирана (180), а третье – сборная Узбекистана (72).

Напомним, что Ульви Ганизаде (72 кг) завоевал золотую медаль, Хасрат Джафаров (67 кг) – серебряную, Эльданиз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) – бронзовые медали.

