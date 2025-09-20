В Нахчыване произошло тяжелое ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате более 15 человек пострадали (пассажиры и водитель).

Инцидент случился на магистрали Нахчыван–Садарак в селе Хок Кенгерлинского района. Автобус внезапно сорвался с дороги и съехал в кювет, повергнув пассажиров в ужас, передает местное бюро Report.

На месте происшествия работают сотрудники МВД и МЧС. Пострадавшие экстренно доставляются в больницы, спасатели продолжают ликвидировать последствия аварии. Ситуация крайне напряжённая, подробности трагедии продолжают уточняться.