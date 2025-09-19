Азербайджан подарит Туркменистану нефтеналивной танкер водоизмещением 8 тысяч тонн как символ братских отношений.

Завершить проект планируется к концу этого или началу следующего года, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на полях Инвестиционного форума Туркменистана (TIF 2025), передает ORIENT.

Замминистра подчеркнул, что транспортное сотрудничество двух стран выходит за рамки символичных жестов. Он напомнил о подписанном в августе в Авазе трёхстороннем меморандуме о развитии международного авиасообщения между Туркменистаном и Азербайджаном. Реализация документа, по его словам, создаст прямой воздушный маршрут над Каспием, который станет востребованным у деловых и туристических пассажиров.

Алекперов отметил, что логистическая связанность Туркменистана и Азербайджана выгодна не только странам региона, но и всему континенту. «Как раньше говорили, что все дороги ведут в Рим, так теперь можно сказать, что все дороги проходят через Туркменистан, — отметил он. — Это самый короткий путь между Европой и Азией».

Заместитель министра выразил уверенность, что активное развитие транспортных коридоров положительно скажется на инвестиционном климате и укрепит политический и экономический диалог двух стран.