Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) начало проверку предприятий общественного питания и семейных центров отдыха по всей стране.

Как сообщили в Агентстве, несмотря на запрет законом, случаи содержания и демонстрации диких животных и птиц в таких местах участились.

«Это создает риск передачи зоонозных заболеваний людям и нарушает биологическую безопасность страны», — отметили в АПБА.

Мониторинг будет проводиться регулярно для предотвращения опасных заболеваний и обеспечения биобезопасности.

При выявлении нарушений Агентство примет соответствующие административные меры.