Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Франции в Азербайджане Софи Лагутт.

Как сообщили в МИД Азербайджана, посол вручила копию верительных грамот министру.

Джейхун Байрамов поздравил Софи Лагутт с назначением и пожелал ей успехов в деятельности.

На встрече обсуждалось текущее состояние двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Францией, а также региональные и международные вопросы.

Состоялся обмен мнениями о причинах кризиса в отношениях двух стран, отмечена важность продолжения взаимного диалога и обсуждений, несмотря на существующие проблемы.