В текущем году железнодорожные составы сбили восемь человек, оказавшихся на путях. Лишь одному из них удалось выжить. Об этом сообщили общественности в ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Всего же за восемь месяцев 2025 года машинистам поездов пришлось 81 раз экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения с пешеходами на путях.

В АЖД отмечают, что происшествия в основном происходят по вине пешеходов, которые проживают вблизи железной дороги и регулярно переходят пути в неположенных местах. Подобные действия не только угрожают их жизни, но также считаются нарушением Кодекса об административных проступках.