Школьные учебники в Азербайджане составлены беспорядочно и не позволяют учащимся в полной мере освоить учебную программу. Об этом в беседе с Minval.az заявил эксперт в области образования Этибар Алиев.

По его словам, о сложности учебных пособий давно говорят родители школьников, а недавно это открыто подтвердил и сам министр науки и образования Эмин Амруллаев. Министр отметил, что язык, на котором написан учебник «История Азербайджана», не соответствует возрасту учеников: предложения слишком длинные, содержание трудное для восприятия.

Этибар Алиев подчеркнул, что с момента обретения страной независимости, за редким исключением, системе образования так и не удалось разработать полноценные, качественные учебники. В результате их сложность создаёт проблемы не только для школьников, но и для самих учителей.

Эксперт напомнил, что около 15 лет назад Министерство образования заявило о возможности привлечения педагогов к написанию учебников. Именно тогда, по его словам, и начался «кризис учебников», когда учебники стали писать все подряд. На самом же деле разработка учебников должна вестись на базе университетов, например, Бакинского государственного университета или Университета нефти и промышленности.

«Учебные пособия должны создаваться в результате дискуссий учёных и преподавателей. Только так можно выработать научно и методически выверенный подход. А сейчас из-за хаотичности учебников старшеклассники предпочитают заучивать тесты и практически не открывают школьные книги», — отметил Алиев, добавив, что во всём мире вопросам, связанным с учебниками, уделяется особое внимание и применяется системный подход.

«В мире перед тем, как быть утвержденными, учебники проходят долгий процесс экспертизы. Авторы пособий стараются упростить их таким образом, чтобы информация следовала от легкого к сложному. Однако в наших учебных программах, наоборот, можно увидеть хаотичность. Особенно это происходит в пособиях по естественным наукам, математике, химии, физике. В частности, такая картина наблюдается в пособиях для старших классов. Еще до обретения независимости у нас не было опыта составления собственных учебников, поэтому выбирались самые лучшие пособия и переводились на азербайджанский язык. Сегодня государство ежегодно тратит миллионы манатов на издание учебников, но книги же не могут быть макулатурой. Они должны быть функциональными», — заявил эксперт по образованию.

По словам Алиева, сегодня школьные учебники пишутся не в министерстве. Их составляют в издательствах, с которыми заключают соглашение.

О том, что школьники плохо усваивают школьную программу, говорит также председатель Совета правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. На днях она заявила, что процент правильных ответов абитуриентов по физике в I группе составляет 33,29%, что является довольно низким показателем, и по математике ситуация аналогичная.

Надо отметить, что Минобразования должно взять под контроль составление учебников, привлекая к их разработке специалистов, в том числе зарубежных.