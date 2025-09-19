Выросшее число разводов, спровоцировало появление новой услуги в Азербайджане — коуча по разводам. Основателем этой услуги стала мотиватор Кама Ахмед, которая помогает людям разводиться цивилизованно. В интервью Minval она рассказала об особенностях своей работы и тенденциях, прослеживаемых среди пар, решивших развестись.

— Это сравнительно новая профессиональная услуга, впервые появившаяся в США. Коучинг по разводам можно рассматривать как особый вид коучинга отношений, главная цель которого — помочь человеку улучшить качество жизни и справиться с одним из самых стрессовых жизненных этапов.

Работа коуча начинается задолго до самого развода. Нередко человек уже принимает решение о разрыве отношений, но все еще сомневается в правильности решения. Несмотря на то, что разводы в наши дни стали привычным явлением, в азербайджанском обществе до сих пор сохраняется определённая стигма. Человек, решившийся на развод, сталкивается с огромным давлением со стороны семьи и окружения. В этом потоке осуждения он может потерять ясность мысли и собственный внутренний голос. В такой момент коуч помогает услышать себя — понять, чего человек действительно хочет от брака, видит ли он будущее рядом с нынешним партнёром и возможна ли вообще реставрация отношений. Совместно с коучем клиент находит ответы на эти вопросы и делает осознанный выбор.

При этом не каждый обратившийся к коучу в итоге разводится. Случается, что женщина приходит с мыслью о расставании, но в ходе бесед с обоими супругами выясняется: у пары просто возникли сложности в коммуникации, либо один из партнёров использует угрозу развода, как инструмент давления. Когда ситуация проясняется, многие семьи продолжают жить вместе, улучшив свои отношения.

По шкале стрессовых жизненных событий Холмса и Рея развод занимает второе место после смерти супруга. Такой высокий уровень стресса связан с неопределённостью: человек не может предсказать, как сложится его жизнь после разрыва, что порождает страх и депрессию. Задача коуча по разводам — максимально снизить стресс, помочь клиенту улучшить качество жизни, наладить отношения с супругом, сократить число конфликтов, а также позаботиться о психологическом благополучии не только самого клиента, но и его детей.

Работа коуча связана с будущим. По возможности максимально прояснив перспективу развода, у человека появляется надежда на будущее. Тем самым процесс развода проходит комфортно, менее болезненно.

Коуч продолжает консультировать и после развода. Очень часто у женщин после развода начинаются проблемы с самооценкой, что нужно восстанавливать. Многие женщины во время брака не работают, не строят карьеру. Коуч по разводам помогает обустроить жизнь заново.

— Когда в дело вступает коуч?

— Это происходит тогда, когда стороны на протяжении 7-8 месяцев не могут договориться.

— Как получилось, что Вы решили стать коучем по разводам?

— Примерно 12–13 лет назад я сама прошла через развод. Я бы сказала, что это решение было принято в одиночку. Мои близкие тогда не поддержали меня и в течение долгого времени я была в безысходности. Я металась между страхом и отчаянием: подавала заявление на развод, затем забирала его обратно, никак не могла решиться окончательно. Этот затянувшийся процесс привёл к серьёзным финансовым потерям, эмоциональному истощению и стал травматичным опытом и для меня, и для моего ребёнка. Дополнительным ударом стало сотрудничество с непрофессиональным адвокатом, что только усугубило ситуацию.

После развода я пережила тяжёлую депрессию. Но сумев преодолеть этот сложный этап, я осознала: хочу изменить не только свою жизнь, но и сферу деятельности. Именно тогда у меня возникла мысль — помочь другим людям пройти через то, что довелось пережить мне. Я решила поддержать людей в том, в чем когда-то нуждалась лично. На тот момент в Азербайджане подобной услуги не существовало, и я поняла, что могу восполнить этот пробел.

Мой профессиональный путь оказался непростым. Тема разводов в нашем обществе подвержена стигме. Представьте себе речь идет о семилетней давности. И когда я говорила об этом, мне поступали сообщения различного характера. На меня оказывали давление, называли «семейным террористом» и все в таком роде, хотя моя цель была — оградить женщин от того, что в свое время пережила я лично. Но я не свернула со своего пути.

— Что, по-Вашему, является причиной разводов?

— Сегодня в стране выросла статистика разводов. Считаю, что причиной роста разводов являются сами разводы в нашем окружении. Я поясню. Разводы друзей и знакомых на 75% повышают вероятность наших разводов. И даже разводы друзей, наших знакомых на 35% влияют на нас. Все это является одним из факторов растущего числа разводов. Основной же причиной можно назвать несовпадение ожиданий друг от друга, взглядов на жизнь. Например, супруг хочет жить в Баку, а жена в Германии. Надо прояснить, когда они забыли это обсудить. Это нужно было обговорить до свадьбы. У женщины есть свой бизнес, она хочет уехать в Германию, но признается, что любит мужа. Этой женщине на сессии я посоветовала не идти в медиацию. Часто у нас в дела семьи вмешиваются родственники, родители. Затем они давят, запрещают расходиться, требуют продолжать жить в доме, где человеку невыносимо плохо.

— Вмешиваетесь ли Вы в решения пар?

— Коуч по разводам не влияет на решения сторон. Каждый, кто приходит к коучу, уже давно сделал для себя свой выбор. Это те, кто решился, но желал бы прийти к согласию с супругом и хотел бы развестись цивильно. Моя работа — не принимать решения за клиента, а мягко подталкивать его к собственному выбору. Я стараюсь помочь человеку услышать самого себя: чего он ждёт от жизни, какой шаг готов сделать, что мешает этому и каким образом можно устранить препятствия. В процессе клиент может даже помириться с супругом.

— Какой год супружеской жизни наиболее подвержен риску развода?

— Большинство разводов приходятся на 1-2 и 5-7 годы супружеской жизни. К сожалению, я наблюдаю, особенно среди молодых, при появлении небольшой проблемы они спешат разойтись. Это я могу объяснить легкостью ранних разводов. Считаю, что стоит усложнить процедуру разводов, в частности для молодоженов, чтобы они могли остановиться и взглянуть на свою проблему со стороны. Я расцениваю их спонтанные решения как желание убежать от проблемы. После такие пары возвращаются с намерением вновь воссоединиться, поскольку любят друг друга. Но бывают такие случаи, где разводы неизбежны.

— Почему у нас стали так часто разводиться?

— В данный момент Азербайджан переживает «бракоразводный бум», что некогда наблюдался в 70-е годы в США. На это влияют различные факторы. В первую очередь, это связано с подменой ценностей, сменой потребности и культурных норм. Например, если раньше браки заключались для обретения экономического благополучия, то теперь у людей изменились потребности. Они ищут в браке личное счастье и чувство самодостаточности. В отличие от прежних лет женщины добились желаемой экономической независимости. Они могут себе позволить уйти из отношений, где не чувствуют себя счастливыми. Например, если раньше женщина терпела насилие, но боясь не справиться с материальным обеспечением прокормить детей, не могла уйти от супруга, от которого зависела финансово.

С другой стороны отношения для людей больше не представляют никакой ценности. Также и семья теряет ценность. Наблюдая за свободными, вижу, что люди больше не хотят тратить свою энергию и ресурсы на других. Они больше предпочитают заниматься саморазвитием, путешествовать, искать приключения, строить карьеру. Со временем это приведет к проблеме одиночества среди людей. Сегодня в обществе есть достаточно одиноких людей старше 35 лет, которые потратили всю свою энергию и время на карьеру, но забыли построить крепкие отношения так как это для них не имело значение.

Кроме того, с развитием технологий изменять стало легче. В частности, с легкой подачи социальных сетей можно просмотреть фотографию кого-либо и начать с ним общение. Это в последствии приводит к разрушению семьи.

Любопытно, что люди стати лучше разбираться в личностных отношениях. Если раньше женщина могла годами терпеть бытовое насилие, то теперь, даже в возрасте 60 -лет, просмотрев ролик психолога, человек понимает, что все эти годы был жертвой и жил с нарциссом. Женщина может решиться дальше так не жить. Поэтому в Азербайджане растет статистика разводов среди старшего поколения. Такие случаи были и в моей практике.

— Тогда, куда мы движемся?

— В итоге у нас будет больше одиноких.

— Назовите самую абсурдную причину развода в вашей практике?

— У моих клиентов я не видела таких абсурдных причин. Если человек долгое время вынашивает намерение, то он давно для себя все решил. Для адекватного человека решение разойтись принимается нелегко, особенно когда есть дети. Для молодых легче получается разбежаться, поскольку их ничего не связывает.

— Кто чаще обращается за вашей помощью женщины или мужчины?

— Чаще женщины. Они более открыты. В свою очередь, мужчины скептически относятся к услуге коуча по разводам. Я не сторонник кого-то обвинять. Как мужчины, так и женщины допускают ошибки. Но работа с коучем по разводам может уберечь от ошибок. Например, во время разводов стороны чрезмерно манипулируют детьми. Одна из сторон старается оградить родителя от встреч с ребенком, использует детей как посредников, оскорбляют экс-супруга при детях, что непростительно. В результате ребенок начинает ненавидеть отца или мать, хотя развод не подразумевает лишение ребенка родителей. Это лишь конец супружеским отношениям.

— Ваши клиенты расходятся как друзья или как враги?

— Есть те, кто сделал это цивильно и в этом есть немалая наша заслуга. На самом деле коуч помогает правильно вести бракоразводный процесс.

— В чем ваше отличие от медиатора?

— Если медиатор предлагает сторонам примирение, то бракоразводный коуч напротив задает вопрос, могут ли супруги еще что-то предпринять, чтобы остаться семьей. Если есть желание дать шанс друг другу, то начинаем работать над отношениями.

— Может ли развод стать попыткой уйти от проблем?

— Не всегда, но эта одна из причин. Люди в поиски спокойствия, но не всегда эта главная причина развода. Обязательно что-то должно произойти, что будет последней каплей. Это может быть измена, насилие. Я всегда говорю, что последняя причина развода никогда не бывает основной. Это процесс, где недовольства друг другом нарастают как снежный ком и достаточно одного инцидента, чтобы все рухнуло. Чтобы этого не произошло, чтобы не перейти точку невозврата, нужно обговаривать и решать проблемы, как только они появляются.