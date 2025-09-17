На полях VIІI Съезда лидеров мировых и традиционных религий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Токаев подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан имеют схожие позиции в вопросах продвижения межрелигиозного диалога и укрепления доверия между народами и государствами, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что общее стремление содействовать межрелигиозному взаимопониманию и взаимодействию будет прочным фундаментом для долгосрочного партнерства между двумя странами.