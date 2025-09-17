На сегодняшнем заседании парламентского комитета по правам человека депутаты выразили недовольство тем, что министры не отвечают на их обращения.

Депутат Сайяд Аран сказал, что министры либо не берут трубку, либо отвечают на письма с опозданием:

«Это мешает нам поддерживать связь с народом, внимательно относиться к их вопросам и проблемам. Темп работы министров не соответствует темпу Президента. Ну, хорошо, министр, я написал вам письмо, почему нет ответа? Понимаю, вы заняты важными делами, но письмо депутата связано с желаниями, запросами и проблемами народа, на него нужно ответить. Говорят, что у них много работы, но у вас есть помощники. Вы видите имена тех, кто вам звонил, включая депутатов. Тогда для чего эти помощники? Позвоните, узнайте, что хотел депутат, это же можно сделать. На одном из пленарных заседаний я назову их имена. Все мы — министры, депутаты, главы исполнительных органов служим народу. Есть устаревшая традиция, которая осталась с советских времен — отвечать на письма через месяц. Давайте примем решение, чтобы в Азербайджане на письма отвечали в течение 10 дней», — цитирует депутата АПА.

Депутат Нагиф Хамзаев тоже поднял проблему отсутствия ответов на письма депутатов, направленные в министерства:

«Мы встречаемся с гражданами, принимаем их, доводим их проблемы до соответствующих органов. Какое же отношение к нам? Зачем тогда писать столько писем? Тем самым вы и нас ставите в затруднительное положение. Обращаемся устно — ответа нет. Приходится вновь писать письма. Мы не знаем, чем закончится эта переписка, чтобы проблема нашла решение. Всем дают стандартные ответы».