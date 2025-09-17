Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев выразил обеспокоенность массовым переездом жителей регионов в столицу. По его словам, у этого явления есть свои причины, и существующие проблемы необходимо решать. «Азербайджан — это не только Баку», — подчеркнул он на заседании Комитета по правам человека парламента.

Парламентарий отметил, что необходимо сделать жизнь в сёлах более привлекательной. «Мы должны перенести город в село. Это серьёзный вопрос. Если не обратить на него внимание, в ближайшие 10 лет жизнь в деревнях может полностью замереть. А это уже негативная ситуация», — заявил Гамзаев.

Нагиф Гамзаев также высказался о процессе возвращения на свои земли бывших вынужденных переселенцев:

«Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на свои земли. Государство делает всё возможное. Но давайте говорить откровенно: совпадает ли образ жизни переселенца 20–30 лет назад с образом жизни, который он ведёт сейчас? То есть он жил в городе, вырос там, и теперь возвращается в места, соответствующие требованиям современного времени. Но сельская жизнь его не удовлетворяет. Поэтому эту проблему тоже нужно решать. Мы не должны заставлять вынужденного переселенца ехать туда жить. Но если он живёт там, его нужно приучить к такому образу жизни».