Политические отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) развиваются очень успешно. Мы всегда находимся рядом друг с другом в международных организациях, поддерживаем друг друга.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

«Нас очень радуют недавние взаимные инвестиции. Углубляется сотрудничество в нефтегазовой сфере. Среди подписанных сегодня документов есть документ о сотрудничестве в транспортном секторе, которое имеет большие перспективы», — отметил глава государства.