В деревне Сарыгая Зардабского района сразу шестеро детей из одной семьи пошли в школу.

Это дети учителя средней школы села Сарыгая Амиля Мустафаева. У него семеро детей, последний ребенок ходит в дошкольную подготовку.

Как рассказал местным СМИ отец детей, его жена работает в музыкальной школе.

«Один ребенок в этом году пошёл в первый класс. Другой — в третий, а двое — в пятый. Один из наших детей также учится в седьмом классе. Двое детей, которые учатся в пятом классе, на самом деле должны учиться в четвёртом, но благодаря своим врождённым талантам они перешли сразу в пятый», — сказал Амиль Мустафаев.

Мустафаев рассказал, что у семьи нет материальных затруднений и созданы все условия для обучения детей: «Наши дети не только получают общее образование, но и занимаются музыкой. Один из них играет на фортепиано, другой поёт, а третий играет на кяманче. Четверо наших детей сейчас занимаются музыкой».

Амиль Мустафаев рассказал, что он сам тоже из многодетной семьи, их 13 детей, а у его матери в целом 50 внуков и правнуков.