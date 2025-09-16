В Азербайджане выпускники фармацевтических факультетов массово сдают в аренду свои дипломы. Как стало известно Minval, этому можно найти немало подтверждений. В частности, обладатели дипломов публикуют объявления, в которых предлагают взять на временное пользование их диплом. Данные объявления с предложениями об аренде можно найти в закрытых тематических группах соцсетей, где собираются провизоры.

В связи с этим возникает множество вопросов. Как поясняют сами фармацевты, их диплом нужен предпринимателям, которые хотят открыть аптеку, но не могут сделать этого, поскольку у них нет соответствующего диплома. За аренду диплома их обладатели хотят процент от выручки аптек или ежемесячное начисление средств.

Как прокомментировал Minval член совета правления Общественного объединения «Клуб фармацевтов» Эльнур Бабаев, чтобы в Азербайджане открыть аптеку, человек должен обладать высшим фармацевтическим образованием, предварительно прошедшим сертификацию в Министерстве здравоохранения. Кроме того, этот же человек должен работать в той самой аптеке. В противном случае он может столкнуться с рядом проблем. С ними столкнутся и арендодатели дипломов, если таковые будут обнаружены в ходе проверки. Просто сдав свой диплом в аренду, в случае какой-либо ошибки или правонарушения, этот человек будет первым, кто понесет всю ответственность.

«Если фармацевт даст свой диплом в пользование другому, то завтра он лично будет нести ответственность, а не тот предприниматель, кому дали попользоваться дипломом. Такого нет, что дал документ в аренду, а сам сидишь дома и получаешь за это деньги. Если в аптеке кому-то неправильно выдадут лекарства, ответит тот человек, который там работает. Все в аптеке оформляется на имя провизора с высшим образованием, включая налоги. Вдобавок скоро у нас будут применять электронные рецепты. Лицо, которое работает аптеке по своему коду должен будет пройти регистрацию. Система начнет отображать данные того, кто отпустил лекарство. Не удастся работать по данным другого лица», — сказал собеседник.