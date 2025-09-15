Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Карабах и Восточный Зангезур сегодня стали единой строительной площадкой. По его словам, за короткий срок в регионе возведены современные жилые дома, создаётся необходимая инфраструктура, что наглядно демонстрирует мощь страны.

«Весь Карабах, весь Восточный Зангезур – это строительная площадка. Восстановление и строительство за короткое время этих прекрасных домов, создание всей инфраструктуры демонстрируют нашу мощь, наши намерения. Главное, что в центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана», — сказал Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд Ходжалинского района.

Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий, отметил президент.

«Я помню, во время многочисленных встреч с переселенцами в период оккупации я говорил, что государство старается создать им условия, и мы это сделали. Около 300 тысяч бывших переселенцев были обеспечены государством домами, квартирами», — отметил глава государства.