Завершился заочный судебный процесс над проживающим во Франции блогером Мухаммедом Мирзали, обвиняемым в подстрекательстве к массовым беспорядкам и открытых антигосударственных призывах.

Согласно приговору Бинагадинского районного суда, Мирзали признан виновным по предъявленным обвинениям и приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания по текущему приговору или добровольной явки осужденного в орган, исполняющий наказание.