Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял начальника Генерального штаба Вооружённых сил Турции, генерала армии Сельчука Байрактароглу, и возглавляемую им делегацию, находящихся с рабочим визитом в нашей стране.

Турецкие гости сначала посетили Аллею почётного захоронения, возложили венки и цветы на могилы Национального лидера Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога-учёного, академика Зарифы Алиевой, а также почтили память шехидов.

Затем начальники Генштабов двух братских стран возложили венки к памятнику Турецким шехидам, почтив память бойцов Кавказской исламской армии, погибших за освобождение Баку.

На официальной церемонии приёма в Генштабе азербайджанской армии начальники Генштабов прошли перед почётным караулом. Были исполнены государственные гимны Азербайджана и Турции, а гость оставил запись в «Книге почёта» в соответствии с протоколом.

На встрече в Министерстве обороны генерал-полковник З.Гасанов поприветствовал гостей и отметил, что рад видеть их в Азербайджане. Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на глубоких исторических корнях, общих ценностях и взаимном доверии, продолжают развиваться благодаря дружбе глав государств. Министр высоко оценил постоянную поддержку Турции и отметил историческое значение 15 сентября — дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Генерал-полковник З.Гасанов поздравил генерала армии С.Байрактароглу с назначением на должность начальника Генштаба Вооружённых сил Турции.

В свою очередь, С.Байрактароглу поблагодарил за тёплый приём и гостеприимство, отметив, что подобные визиты и встречи способствуют развитию отношений, основанных на взаимном доверии и дружбе.

В рамках визита состоялась встреча начальников Генштабов двух стран. Генерал-полковник К.Велиев рассказал о внедряемых в азербайджанской армии новшествах и подчеркнул, что существуют все возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между странами.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, образовательной и других сферах, а также рассмотрели вопросы региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес.