В шведском Гётеборге прошёл масштабный кулинарный фестиваль, организованный городским муниципалитетом, где Азербайджан занял достойное место среди 30 стран-участниц.

Азербайджанский Карабахский центр представил широкий ассортимент национальных блюд и сладостей. Посетители фестиваля могли попробовать долму, плов, пахлаву, кяту и гогал.

Иностранные гости с восторгом отзывались о богатстве и самобытности азербайджанской кухни. Многие из них возвращались за добавкой, чтобы ещё раз насладиться вкусами.

Председатель Азербайджанского Карабахского центра Ульвия Наджафова отметила, что участие в фестивале стало подтверждением признания азербайджанской кухни как части мировой гастрономической культуры:

«Мы надеемся, что смогли достойно представить нашу страну этой презентацией. Азербайджанская кухня — богатая, самобытная и обладающая уникальными вкусами».