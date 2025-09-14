Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в поселке Гадрут Ходжавендского района. Глава государства был проинформирован о проделанной в поселке работе.

После освобождения поселка от армянской оккупации во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года здесь были реализованы масштабные проекты по строительству и благоустройству, и в настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

Сданы в эксплуатацию узловая подстанция «Гадрут» и Центр цифрового управления, новая воинская часть, автомобильная дорога Физули — Гадрут общей протяженностью 12,5 километра, построен трансформаторный пункт, восстановлены имевшиеся линии электропередачи, отремонтированы 8 водных резервуаров, проложены новые водопроводные, канализационные и газопроводные линии, проведен ремонт внутрипоселковых дорог. В поселке создана необходимая социальная инфраструктура, в том числе отель, объекты торговли и общественного питания.

Всего в поселке Гадрут имеется 541 дом, из которых 462 находятся в непригодном состоянии, а 79 — частично пригодны для проживания. 10 из этих домов уже готовы к эксплуатации. Все частично пригодные к проживанию дома будут восстановлены до конца года.

В настоящее время на свои исконные земли, в Гадрут, вернулись 10 семей — в общей сложности 41 человек.

Глава государства посетил дом жителя поселка Захида Мустафаева.