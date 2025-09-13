Российские ракеты способны в кратчайшие сроки долететь до столиц Великобритании или Испании, что ставит под угрозу не только страны восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мне не нравится сама концепция “восточного фланга”, — подчеркнул он. — Она создаёт впечатление, будто жители Лондона или Мадрида находятся в большей безопасности, чем жители Таллина. Это не так. Новейшие российские ракеты развивают скорость в пять раз выше звука и долетают до Лондона или Мадрида всего на пять–десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — сказал Рютте.

Рютте призвал союзников исходить из того, что все страны блока фактически находятся «на восточном фланге».