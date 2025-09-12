В результате ДТП с участием автобуса номер 170 в Баку пострадали 9 человек.

Авария произошла в результате внезапного выезда легкового автомобиля перед автобусом, сообщает Trend.

Автобус двигался со скоростью 25–30 км/ч, когда маневрировавший перед ним автомобиль резко затормозил. Чтобы избежать столкновения, водитель резко повернул вправо, в результате чего автобус врезался в бетонный бордюр.

В результате инцидента несколько пассажиров автобуса упали и получили травмы. В отделение неотложной и экстренной медицинской помощи Клинического медицинского центра госпитализированы 9 человек (7 мужчин и 2 женщины). У них диагностированы травмы различной степени тяжести, переломы и вывихи.