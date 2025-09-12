Увеличивается число электричек по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту с 15 сентября.

Об этом сообщил руководитель департамента пассажирских перевозок «Азербайджанских железных дорог» Азер Фараджов, передает Report.

По его словам, с 15 сентября пассажиры смогут воспользоваться обновленным и расширенным расписанием движения поездов.

Так, количество ежедневных рейсов по Абшеронскому кольцевому маршруту в рабочие дни увеличится с 92 до 104, по линиям Баку–Хырдалан и Хырдалан–Баку – с 36 до 40, а по маршруту Баку–Пиршагы–Сумгайыт–Баку — с 56 до 64.

Количество рейсов по линиям Баку–Хырдалан и Хырдалан–Баку в нерабочие дни увеличится с 16 до 22, а по линии Баку–Пиршагы–Сумгайыт–Баку будет выполняться 34 рейса.

Фараджов отметил, что в результате этих изменений ожидается 10%-ный рост пассажирских перевозок.

Как отметил Фараджов, масштабные ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре на участке Баку-Кешля в районе, известном как «Багировский мост», завершены.

По его словам, в рамках ремонта проведены гидроизоляционные работы, установлены дренажные трубы, обновлен защитный слой, а также асфальтобетонный слой на автотрассе, уложены новые бордюры.

«Это еще больше повысило устойчивость инфраструктуры. Постоянные работы по реконструкции и ремонту в служебных зонах обеспечивают безопасную и комфортную доставку пассажиров», — добавил он.