Стало известно, как теперь рассчитывается стоимость проезда на такси с аэропорта. Как сообщили Minval в компании-агрегаторе такси, Yango, поездки с территории Международного аэропорта Гейдар Алиев начинаются от 5 манатов. В зависимости от расстояния запланированной поездки стоимость меняется. В целом, стоимость 1 километра при расстоянии от 3 до 25 км составляет 0,80 манатов, а при 26 км и более — 0,70 манатов.

Например, поездка из аэропорта до отеля JW Marriott Absheron Baku обойдётся пассажиру в 23 маната.

Напомним, что на днях в Баку появился новый тариф для поездок из аэропорта. Теперь развозить пассажиров из аэропорта смогут лишь водители, владеющие английским языком и только на современных автомобилях, отвечающим всем требованиям, предъявляемым к такси. Также было лимитировано количество автомобилей такси, работающих на территории аэропорта. Все это привело к повышению цен, которые теперь меняются в пределах 25-40 манатов за проезд.